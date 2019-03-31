التوبة هي الكف عن المعصية التي ارتكبها الإنسان ، وتم تعريفها بأنها الرجوع عن معصية الله تعالى والدخول في طاعته ، وهي محبوبة إلى الله تعالى ، وواجبة على كل مسلم وهي من أسباب النجاح والفلاح، يغفر الله تعالى بها الذنوب مهما كانت كبيرة وعظيمة . ومن عظمة هذه التوبة في القرآن الكريم ، وشأنها عند الله فقد تمت تسمية إحدى سور القرآن الكريم بهذا الاسم.

ووردت في القرآن الكريم عدة معاني، حيث تأتي بمعنى العفو والتجاوز ، حيث قال تعالى : (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ) ، وتأتي بمعنى الإنابة والرجوع ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةِّ نَصُوحََا) ، وبمعنى الندم على الوقوع الزلة ، قال تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُو وَبَيِّنُوا). وقد ورد لفظ (التوبة) في القرآن الكريم في سبعة وثمانين موضعاً ، جاء في أربعة وعشرين موضعاً بصيغة الاسم ، من ذلك قوله سبحانه (إنما التوبة على الله) سورة النساء ١٧.

وتعتبر التوبة واجبة على العبد ، وهو مما اتفقت عليه الأَمة والأكمل لها أن تكون تامة بأن يتوب العبد من الذنوب جميعاً فلا تترك التوبة ذنباً أو معصية إلّا تناولته وشملته ، لتمحو أثر الذنوب والمعاصي من القلب ، وقد حفل القرآن الكريم بآيات وسور تذكر التوبة والاستغفار . وقبول توبة البشر ما هي إلا فضل ورحمة يمتنّ بها الله على عباده ، والتوبة إما أن تكون عامّة أي من جميع الذنوب ، والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالي ، أو تكون توبة خاصة من ذنب معيّن ، فعلى التائب أن يستحضرها ، فينوى بقلبه

فيجب الإقلاع عن جميع الذنوب والحذر منها ، والعزم على عدم العودة فيها مع الندم على ماسلف منها ؛ إخلاصا لله وتعظيما له وحذرا من عقابه ، مع إحسان الظن به سبحانه ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى : ( أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني)وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر(لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله).

وفي الختام ، جعلنا الله وأياكم من التوابين والمستغفرين، وماتوفيقي إلاوبالله.