هجوم حاد لـ ” سعد الفهد ” بعد تعليقه الساخر على سقوط عبد الله الرويشد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسببت تغريدة مثيرة للجدل للمطرب القطري سعد الفهد في حملة هجوم حادة عليه ، إذ اعتبرها الكثيرون سخرية من سقوط الفنان الكويتي عبد الله رويشد على المسرح الجمعة الماضية .

وقال الفهد في تغريدته عن حادثة سقوط الرويشد “امبيه .. ياعمري” ، وهي جملة كويتية ترددها فتيات الكويت بشكل ساخر ، الأمر الذي تسبب في كثير من العتب على الفنان لموقف لا يحتمل السخرية أو الشماتة .

بينما قال البعض ان تغريدة الفهد يقصد بها الفتاة التي صورت مقطع الفيديو والتي علقت عليه أثناء السقوط بـ”امبيه .. ياعمري” ، مما سبب حذف التغريدة في نهاية المطاف .

الجدير بالذكر أن هناك خلاف بين النجمين منذ سنوات طويلة ، إذ خرج ” الفهد ” من الكويت عام 2000 م ومنع من دخولها ، فاستقر في قطر ، وحينها ارجع ما حدث لغيرة ” الرويشد ” الذي أخرج الفهد – حسب رأيه- من الكويت التي تعود جذوره اليها .