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الفحص الطبي قبل الزواج.. ضمان لعلاقة حميمة مثالية

الفحص الطبي قبل الزواج.. ضمان لعلاقة حميمة مثالية
أميرة خالد(صدى):

على الرغم من مخاوف بعض المقبلين على الزواج من الخضوع للفحص الطبي خشية التفرقة بينهم على أثر اكتشاف علةٍ ما ، إلا أن الأطباء يؤكدون على أهميته القصوى لبناء زواج يخلو من المتاعب الصحية التي قد يتوارثها الأبناء وقد تصبح خطراً على الصحة العامة .

ويعتبر الفحص الطبي شرط في العديد من الدول ، ولكن منها ما يكتفي بعرض النتائج الطبية على الشاب والفتاة وتعريفهما بما قد يتعرضان له إن كانت هناك مشكلة ما ولهما حق الزواج من عدمه ، بينما ترفض دول أخرى مثل كندا ، تسجيل الزوج رسمياً ان كانت هناك تخوف من مرض معدي أو وراثي.

وبينما تختلف الآراء حول مدى اكمال مشوار الزواج حال اكتشاف علة أو عقم أو مرض ما ، يؤكد الأطباء أنه يحمي الأسرة من انجاب اطفال مشوهين عقلياً أو جسدياً او نفسياً .

كما أوضحوا أنه فرصة هامة للتزود بالإرشادات والنصائح المبنية على التاريخ المرضي الشخصي والعائلي لكل منهما ، ليكون بمثابة حجر أساس لبناء واج ناجح .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 18 دقيقة

أجل علاقة حميمية ٠٠٠

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 18 دقيقة

أجل علاقة حميمية ٠٠٠

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