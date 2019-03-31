حملة الناغي هيونداي للسلامة المرورية تنجح في عامها الثالث

جدة(صدى):

أكدت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي على نجاح مبادرتها الخاصة ببرامج القيادة الآمنة والسلامة المرورية التي أطلقتها بهدف التثقيف حول الأنظمة والقوانين المرورية وإتباع قواعد السلامة على الطريق تحت شعار ” يوم السلامة المرورية مع سيارات هيونداي ” بمشاركة مئات من طلبة كلية البترجي الطبية مدينة جدة.

وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك محاضرات وندوات للطلبة والطالبات على السواء في الجامعات الرئيسة في مدن المملكة لرفع الوعي حول السلامة المرورية تحت إشراف خبراء ومتخصصين في السلامة المرورية، كما شاركوا بتجارب القيادة الميدانية لبعض طرازات هيونداي منها سنتافيه، كونا، وسوناتا، النترا وتوسان، للتعرف أكثر على الإمكانيات والأداء وأيضا على قوانين وأنظمة المرور.

ولقد قامت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكلية البترجي بتكريم بعضهم على نجاح هذه الحملة للسلامة المرورية لهذا العام.

وقد تم التركيز خلال الندوات المتخصصة على المواضيع ذات الصلة بتدابير السلامة على الطرق، وأساليب القيادة الصحيحة والآمنة باعتبارها الأساس لسلامة جميع مستخدمي الطريق.

وشارك بفعالية عدد من أعضاء هيئة التدريس، معبرين عن تمنياتهم بأن تكون من الأنشطة الأساسية الدورية للجامعة لما فيها من فائدة للجميع.

وتم توزيع العديد من المواد الترويجية التي تحث الناس على الإلتزام بجميع قواعد المرور لجعل الطريق أكثر سلامة وأمنا. ولإيصال الرسالة الى الجميع، بمشاركة العديد من وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، والشبكات الاجتماعية التي تحث على الالتزام بمضمون الحملة.

وقال خالد الحارثي، مديرالتسويق والعلاقات العامة بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي: ” هذه الحملة تعكس الإستراتيجية والرؤية المشتركة لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات وهيونداي موتورز بالاهتمام بأعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، والتخفيف من الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، بما في ذلك الوفيات والإصابات والفرص المفقودة ” .