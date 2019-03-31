بدء أعمال القمة العربية في تونس بكلمة للملك سلمان.. اليوم

تونس(صدى):

تنطلق أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين، اليوم الأحد في تونس؛ حيث ستناقش مشاريع قرارتها بشكل خاص القدس والجولان وتدخلات إيران في المنطقة، والتأكيد على التسوية السياسية في سوريا واليمن وليبيا.

وستفتتح القمة العربية، اليوم في قصر المؤتمرات بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة السابقة، وسيتم تسليم الرئاسة من المملكة إلى تونس.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسمها محمود الخميري، أن هذه القمة تعد الأكثر حصورًا من قبل الزعماء العرب، لافتًا إلى مشاركة حوالي 12 رئيس دولة، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء هيئات دولية أخرى.