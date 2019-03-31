” الشؤون الإسلامية ” تقرر بناء مسجد ” حليمة السعدية ” التاريخي بميسان

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجَّهت ببناء ” مسجد حليمة السعدية التاريخي ” في منطقة بني سعد بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة.

وجاء التوجيه في خطاب رسمي لفرعها في ميسان، وذلك رداً على خطاب من مدير إدارة المشاريع والصيانة بالفرع بشأن بناء المسجد، وبعد التحقق من الموقع بشكل دقيق؛ حيث تم الوقوف مع كبار السن على الموقع الذي تداولت حقيقته الأجيال وتوارثته على مر السنين.

وصادق شيخ قبيلة الذويبات على صحة الموقع والآثار الموجودة به؛ فيما كانت إدارة المساجد بالطائف، قد نفت في العام الماضي وجود توجه لإنشاء مسجد باسم حليمة السعدية في بني سعد، فضلًا عن تأكيدات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عدم وجود أي دلائل علمية تدل عليه.