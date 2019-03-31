بالفيديو.. أمن الدولة يُعيد طفلين اختطفهما والدهما لصالح داعش

الرياض(صدى):

نجح جهاز أمن الدولة في استعادة طفلين سعوديين خطفهما والدهما من أمهما وتركهما لدى تنظيم داعش الإرهابي قبل أن يقوم بعملية انتحارية .

وتفصيلاً ، فقد سافر الأب بصحبة الولدين إلى تركيا تحت زعم السياحة قبل 5 سنوات ، ثم قادهما معه إلى معقل التنظيم بسوريا وتركهما لديه ، وقام بتنفيذ عملية انتحارية ، وفقاً للعربية نت .

وكانت عملية انقاذ الطفلين محفوفة بالمخاطر ، وتمكن رجال أمن الدولة في النهاية من نقلهما من سوريا عبر تركيا إلى المملكة .

من جانبها ، وجهت والدة الطفلين ” شروق المهيني ” نصيحة إلى الأمهات مطالبة بضرورة الإنتباه إلى أي تغيرات تطرأ على سلوك الأطفال .

واستقبلت العائلة الطفلين وسط فرح مختلط بحسرة لما أصابهما إذ أُصيب أحدهما ” احمد ” “13” عام بضربة في عينه .

فيما قال شقيقه عبد الله الشايق ” 16 ” عام : نحن في السعودية، في أمن وأمان عز ورحمة .

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لإستعادة أي مواطن مغدور به لدى اي تنظيم ارهابي في الخارج .