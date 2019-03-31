منفذ هجوم نيوزيلندا يتقدم بشكوى رسمية بشأن حقوقه في السجن

ولنجتون(صدى):

تقدم الإرهابي الأسترالي اليميني المتطرف الذي أطلق النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في وقت سابق من الشهر الجاري، ما نتج عنه مقتل 50 شخصًا، بشكوى بشأن ظروف السجن.

وبحسب وسائل الإعلام النيوزيلندية، تقدم الشاب البالغ من العمر 28 عامًا بشكوى رسمية بشأن حقوقه في السجن.

وأبانت مصادر في إدارة الإصلاحيات أن السجين اشتكى من حرمانه من مقابلة الزائرين ومن المكالمات الهاتفية داخل زنزانته في سجن بمدينة أوكلاند.

ومن جهته، رد متحدث باسم إدارة الإصلاحيات، قائلا إن السجين “ يتم التعامل معه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإصلاحيات لعام 2004 والتزاماتنا الدولية تجاه معاملة السجناء ”.

وأشار المتحدث: “ في هذا الوقت لا يستطيع الوصول إلى التلفزيون أو الراديو أو الصحف ولن يستقبل زوار … ولن يتم تقديم معلومات إضافية في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بالأمن التشغيلي ”.

واحتجز المشتبه به حاليا في سجن باريموريمو في أوكلاند، وهو السجن الوحيد المشدد أمنيا في البلاد، بعد أن نقل إلى هناك من مدينة كرايستشيرش على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع الجوي النيوزيلندية.