علاقة مضغ ” ربطة العنق ” بإنقاص وزن رئيس جورجيا السابق

تبليسي(صدى):

صرح رئيس جورجيا السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، بأن نظامه الغذائي ،الذي ساعده في إنقاص وزنه الزائد تمثل في التوقف عن مضغ ربطة العنق.

وأوضح ساكاشفيلي، أنه كانت لديه عادة مضغ ربطة العنق منذ الصغر، موضحًا أنه اكتشف هذه العادة لأول مرة عندما كان في معسكر ” آرتيك ” وظلت معه إلى هذه السن.

وأعلن الرئيس الجورجي السابق مازحا، أنه تمكن من فقدان الوزن الزائد فقط عندما تخلى عن عادته هذه.

ونال الرئيس الجورجي السابق شهرة واسعة بعد أن ظهر على شاشة التلفاز وهو يمضغ ربطة عنقه ، وفسر الأطباء النفسيون حينها هذا السلوك بزيادة مستوى القلق والخوف.