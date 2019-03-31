الانتخابات التركية تضع أردوغان في مأزق

أنقرة(صدى):

يستعد الأتراك للذهاب إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد للتصويت في انتخابات محلية، تعد بالنسبة لرجب طيب أردوغان، مسألة حياة أو موت.

وقد يتلقى أردوغان ضربة انتخابية موجعة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه، قد يفقد السيطرة.

وتأتي الانتخابات بالتزامن مع تدهور الاقتصاد التركي، وانهيار الليرة زهبوطها ما يزيد على 30 % من قيمتها.

وبدا بعض الناخبين الأتراك على استعداد لمعاقبة أردوغان، الذي أدت سياساته إلى معاناتهم ورداءاة الحالة الاقتصادية التي يعيشونها.

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