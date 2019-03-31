حرس الحدود يرافق سفينة ركاب على متنها بحارا بريطانيا تعرض لعارض صحي

سعيد العجل(صدى):

تمكنت زوارق حرس الحدود التابعة لوحدة امن ميناء جده الإسلامي من مرافقه سفينة ركاب على متنها بحارا بريطانيا تعرض لذبحه صدريه في المياه الدولية .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم/ مسفر بن غنّام القريني أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام ١٩٧٩)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة ( JMRCC) بحرس الحدود بقيادة منطقة مكة المكرمة بلاغاً من برج ميناء جدة الإسلامي في تمام الساعة (٢٨، ١٢) اليوم السبت الموافق ٢٣ من رجب ١٤٤٠هـ، يفيد بوجود حالة مرضية لشخص بريطاني الجنسية يبلغ من العمر (٧٥) عاماً من طاقم سفينة الركاب ( OCEANA ) تحمل علم دولة (بيرمودا) قادمة من صلالة ومتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأضاف بعد تحديد موقع السفينة تم تكليف زورق من قبل وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي لملاقاة السفينة ومرافقتها إلى الرصيف بعد التنسيق مع إدارة الميناء.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأوليه للمريض، واستدعاء اسعاف الهلال الأحمر، ونقله إلى احد مستشفىيات محافظه جدة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض مستقرة، ولله الحمد.