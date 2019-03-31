حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة هطول الأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل و القصيم

وكذلك على منطقتي الشرقية والرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير ، الباحة و منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار و التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20- 42 كم / ساعة و تكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة من 15- 40 كم / ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة من 15- 40 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج.