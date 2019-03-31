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حكم صادم لأم قامرت بتبرعات علاج ابنها من السرطان

حكم صادم لأم قامرت بتبرعات علاج ابنها من السرطان
لندن(صدى):

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا صادمًا بإلغاء سجن أم، قامرت بأموال تبرعات جمعت من أجل معالجة ابنها من مرض السرطان، وخسرتها.

وقبل القاضي بأن الأم كانت تحت ضغط غير عادي، عندما قامرت بمبلغ وصل إلى 166 ألف دولار وخسرته كله.

وكانت الأم بدأت بالمقامرة عن طريق الإنترنت في محاولة منها لجمع المزيد من الأموال من أجل مساعدة ابنها ،الذي يعاني من سرطان نادر يطلق عليه اسم ” مرض الخلايا البدائية العصبية ” .

وتوفي الطفل في أوائل العام الجاري عن عمر ناهز 6 سنوات بعد معاناة مع المرض.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 1 ساعة

وبن الحكم الصادم؟
وصادم لمن ؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 24629 ] نشر منذ 56 دقيقة

اوكي

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