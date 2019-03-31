بالصور.. سعوديتان تحصدان 12 ميدالية في رفع الأثقال

طلال الغامدي(صدى):

في أول مشاركة نسائية استطاعت الرباعتان السعوديتان أفنان صباغ والعنود الخليفي الفوز بـ 12 ميدالية ذهبية في بطولتي الخليج وغرب آسيا والمقامتين حاليا بالعاصمة العمانية مسقط.

وأعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية فوز الرباعة أفنان صباغ بـ6 ميداليات برونزية في بطولتي الخليج وغرب آسيا اللتين يتنافس فيهما أكثر من 100 رباع ورباعة يمثلون 12 دولة.

وحققت العنود الخليفي المركز الأول في منافسات الكبار لوزن 64 كلغ في بطولة الخليج وفي بطولة غرب آسيا متفوقة على الرباعتين البحرينية والعمانية متوجة بـ6 ذهبيات بالخطف والنتر والمجموع بكلا البطولتين.

وتمكنت صباغ من التتويج أيضا بـ6 ميداليات برونزية في البطولتين بعد مشاركتها في منافسات الكبار لوزن 55 كلغ.