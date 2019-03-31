انتشال جثة أحد ضحايا عبارة الموصل بعد 10 أيام من الواقعة

بغداد(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، من انتشال جثة لأحد ضحايا حادث غرق عبارة المدينة السياحية في الموصل، الذي وقع قبل 10 أيام.

وكانت عبارة في نهر دجلة قد غرقت وعلى متنها أكثر من 200 شخص، في الجزيرة السياحية بمنطقة الغابات في مدينة الموصل، ما تسبب في وفاة 103 أشخاص.

يذكر أن مفوضية حقوق الإنسان العراقية ، قد أوضحت في وقت سابق أن هناك 56 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الحادثة، بينما تم إنقاذ 33 شخصا فقط من أصل قرابة 200.

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