أم تتستر على قتل رضيعتها وتشارك في تسميمها بـ ” الأفيون ” !

واشنطن(صدى):

تجردت سيدة أمريكية من مشاعر الإنسانية والأمومة، حيث كانت تتصفح الإنترنت، بينما تتلوى رضيعتها من الموت، بعد ضربها بعنف من قبل زوجها.

واعتدى الأب المجرم بالضرب على الرضيعة ذات الـ 22 شهرا ،حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتسترت الام على الجريمة، عن طريق تسميم طفلتها بمخدر الافيون.

وبدلا من أن تساعد الأم في إنقاذ رضيعتها ، جلست تشاهد التلفزيون، ثم تصفحت رسائلها النصية عبر الفيسبوك.

وقضت المحكمة بسجن الزوج مدى الحياة وأمر بالخدمة لمدة 20 عامًا على الأقل، بينما عوقبت الأم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.