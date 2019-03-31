فضيحة جنسية تهدد بانهيار فريق كرة قدم نسائي

نواف السالم(صدى):

تسببت مزاعم تعرض بعض لاعبات المنتخب الأفغاني لكرة القدم النسائية لانتهاكات جنسية، في تأخر صرف الرواتب بعد انسحاب الرعاة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” أوقف رئيس الاتحاد الأفغاني وعددا من المسؤولين في ديسمبر الماضي، حيث أبلغت سبع لاعبات على الأقل عن تعرضهن لانتهاكات جنسية من قبل مسؤولين في الاتحاد الأفغاني.

وتسببت تلك الفضيحة في قرار الآباء منع بناتهن من ممارسة الرياضة، ووصل الأمر إلى أنه تم حرمان بعضهن من إكمال تعليمهن.

يذكر أن الفريق تأسس في عام 2010، فيما يعارض بعض الأفغان ممارسة المرأة للرياضة.