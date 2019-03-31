فالفيردي: لم نحسم الليجا بعد
أكد المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي، اليوم السبت، أن الفريق الكاتالوني لم يحسم لقب الليجا بعد، حتى مع اتساع الفارق لـ13 نقطة في صدارة الدوري الإسباني.
وقال فالفيردي : ” لا يمكننا قول إن الأمر انتهى طالما لم يتحقق هذا الأمر.. منذ 3 سنوات، برشلونة كان يبتعد بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو و12 عن ريال مدريد حتى الجولة 29، ثم بعد 4 جولات، أصبح لديه نفس نقاط الأتلتي، ونقطة أكثر من الريال ” .
وعن اللعب بخمسة مدافعين في الخلف، قال : ” هناك فرق كثيرة تلعب بهذه الطريقة، والأمور تسير معنا بشكل جيد، إسبانيول لعب بخمسة مدافعين متقاربين في الخلف، وهذا جعل المهمة أكثر صعوبة مع عدم وجود مساحات ” .
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