فالفيردي: لم نحسم الليجا بعد

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي، اليوم السبت، أن الفريق الكاتالوني لم يحسم لقب الليجا بعد، حتى مع اتساع الفارق لـ13 نقطة في صدارة الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي : ” لا يمكننا قول إن الأمر انتهى طالما لم يتحقق هذا الأمر.. منذ 3 سنوات، برشلونة كان يبتعد بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو و12 عن ريال مدريد حتى الجولة 29، ثم بعد 4 جولات، أصبح لديه نفس نقاط الأتلتي، ونقطة أكثر من الريال ” .

وعن اللعب بخمسة مدافعين في الخلف، قال : ” هناك فرق كثيرة تلعب بهذه الطريقة، والأمور تسير معنا بشكل جيد، إسبانيول لعب بخمسة مدافعين متقاربين في الخلف، وهذا جعل المهمة أكثر صعوبة مع عدم وجود مساحات ” .