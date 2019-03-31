خالد النمر: هؤلاء ننصحهم بفحص الدهون الثلاثية مرة واحدة بالسنة

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على ضرورة فحص الدهون الثلاثية على الاقل مرة واحدة بالسنة.

وقال النمر عبر حسابه على ” تويتر ” ننصح بفحص الدهون الثلاثيه على الاقل مرة واحدة بالسنة في السمين- الخامل رياضيا – المدخن – من يتناولن حبوب منع الحمل – مريض السكري – مدمن الكحول.

وفي وقت سابق حذر النمر مرضى ضعف عضلة القلب من تناول (الحِلْبة) (Trigonella)، منوهاً إلى أن مضاعفاتها خطيرة.