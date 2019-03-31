خالد النمر: هؤلاء ننصحهم بفحص الدهون الثلاثية مرة واحدة بالسنة
أكد الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على ضرورة فحص الدهون الثلاثية على الاقل مرة واحدة بالسنة.
وقال النمر عبر حسابه على ” تويتر ” ننصح بفحص الدهون الثلاثيه على الاقل مرة واحدة بالسنة في السمين- الخامل رياضيا – المدخن – من يتناولن حبوب منع الحمل – مريض السكري – مدمن الكحول.
وفي وقت سابق حذر النمر مرضى ضعف عضلة القلب من تناول (الحِلْبة) (Trigonella)، منوهاً إلى أن مضاعفاتها خطيرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70798 ] نشر منذ 16 دقيقة
شكراً على هالكلام المفيد ,,