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خالد النمر: هؤلاء ننصحهم بفحص الدهون الثلاثية مرة واحدة بالسنة

خالد النمر: هؤلاء ننصحهم بفحص الدهون الثلاثية مرة واحدة بالسنة
علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على ضرورة فحص الدهون الثلاثية على الاقل مرة واحدة بالسنة.

وقال النمر عبر حسابه على ” تويتر ” ننصح بفحص الدهون الثلاثيه على الاقل مرة واحدة بالسنة في السمين- الخامل رياضيا – المدخن – من يتناولن حبوب منع الحمل – مريض السكري – مدمن الكحول.

وفي وقت سابق حذر النمر مرضى ضعف عضلة القلب من تناول (الحِلْبة) (Trigonella)، منوهاً إلى أن مضاعفاتها خطيرة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 70798 ] نشر منذ 16 دقيقة

شكراً على هالكلام المفيد ,,

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