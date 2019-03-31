وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمجال القروض في بنك أبوظبي الأول بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن بنك أبوظبي الأول عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمجال القروض، للعمل بمكاتب وفرع البنك بجدة.

واشترط البنك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي قروض (Specialist Loans).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات الإدارية والمالية أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع المصرفي.

وأبرز البنك أن التقديم متاح الآن وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنــا (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (LinkedIn ™) قبل التقديم على الوظيفة) .