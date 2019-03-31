زوجة تكتم أنفاس طفلها الوحيد: الشيطان أغواني

القاهرة(صدى):

اعترفت ربة منزل مصرية، فى العقد الثالث من عمرها، بقتل طفلهـا الـذى لم يتجـاوز 4 سنـوات، قائلة: ” الشيطان أغوانى بالتخلص من ابنى الوحيد بعد ما ضاقت بى الدنيا، كتمت أنفاسه ولم أتركه إلا جثة هامدة ” ، مبررة فعلتها ذلك بأنها ارتكبت جريمتها تحت وطأة الفقر، وضيق ذات اليد، بعد أن تركها زوجها ورفض الإنفاق عليهما.

وبذهاب الشرطة إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة وجود جثة الطفل، مرتدياً كامل ملابسه، على مرتبة بإحدى الغرف، وباستجواب والدة الطفل حول سبب الوفاة، بدا عليها الارتباك، ما أثار الشكوك فيها، وبتضييق الخناق عليها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها كتمت أنفاسه حتى فارق الحياة، مشيرة إلى مرورها بأزمة نفسية، بسبب رفض زوجها الإنفاق عليهما، وأضافت أن الشيطان هيأ لها التخلص من الطفل، لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف المعيشة وحدها.

تم إلقاء القبض على المتهمة، وتحرير المحضر اللازم، ونقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى.