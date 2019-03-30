بالصور.. بلدية محافظة أضم تتفاعل مع ساعة الأرض

حامد العمري(صدى):

تفاعلت بلدية محافظة أضم مع ساعة الأرض ، حيث تم إطفاء عدد من الشوارع والميادين ومرافق البلدية هذه الليلة في محافظة أضم ، واستمر ذلك لمدة ساعة كاملة .

كان ذلك عند الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 9:30 مساء ، وبمتابعة من رئيس البلدية المهندس: سليمان الذيبي ،

بهدف حث المجتمع على الاهتمام بالبيئة والمساهمة بالترشيد في استخدام الطاقة والمحافظة عليها .

ويعتبر هذا الحدث البيئي ، ذو أهداف أبعد من إطفاء الأنوار لساعة واحدة فقط في السنة ، ولكن الهدف أن يدرك الناس أن بإمكانهم أن يعملوا جميعاً لمصلحة أنفسهم وكوكبهم، وأن كل شخص بإمكانه أن يحدث فرقاً من خلال التزامه باتباع تعليمات استهلاك الطاقة ، واطفائه الدائم للأنوار والأجهزة الغير ضرورية ، وذلك من أجل تحسين الوضع البيئي وتحمل مسؤولية الإهتمام بكوكب الأرض عبر سلوكيات وممارسات بسيطة وسهله.