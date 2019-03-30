أصالة تستعد لعملية تجميل جديدة

أميرة خالد(صدى):

أوضحت مصادر مقرّبة من الفنانة السورية أصالة، أنها تنوي السفر إلى كوريا مجدّداً لإجراء عملية تجميل في منطقة الفك التي تزعجها كثيراً، خاصة عند التقاط الصور.

ونصح أصدقاء الفنانة المقرّبين في كوريا بوجود أطباء مشهورين هناك لإجراء هذه العملية، وهي بصدد السفر خلال الفترة المقبلة ولكن بعد طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي اختارت له اسم ” في قربك ” ، والاطمئنان على انطلاقته.

وتستعد أصالة لتجربة جديدة من نوعها، حيث سينطلق قريباً برنامج جديد بعنوان ” أصالة تالنت ” لاكتشاف المواهب الغنائية على أن يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.