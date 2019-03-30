إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة إثر حادث إنقلاب بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة بلاغ عن حادث انقلاب اليوم مغرب في تمام الساعة 18:21 على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع نزول شمرخ الجديد

واوضح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني انه تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر بنخال ومن مركز اسعاف الاطاوله للموقع وعند وصول الفرقه أتضح بوجود اصابه لطفله وكانت اصابابتها خطيره توقف قلب وتنفس وتم التعامل مع الاصابه اسعافياً بالموقع وعمل( CPR ) الانعاش القلبي الرئوي له حتى وصولها لمستشفى القرى ولله الحمد تم اعادة النبض والتنفس وايضاً لها وافاد بوجود اصابتين اخرى بالموقع تم علاجها بالموقع

واوضح الزهراني بانه ورد بلاغ اخر افاد بوقوع حادث تصادم وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 19:09 بعد مغرب اليوم الموقع جرب – مثلث الاسكان مع كرا وعند وصول الفرقة للموقع اتضح بوجود اربع اصابات اصابتين متوسطه واصابتين بسيطه تم التعامل مع الاصابات بالموقع وبعد ذلك نقلها الى مستشفى العقيق العام .