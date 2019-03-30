بالصور.. سما المصري تضع الزهور على قبر عبدالحليم حافظ في ذكرى وفاته

القاهرة(صدى):

حرصت سما المصري على زيارة قبر العندليب عبد الحليم حافظ، ووضع باقة من الزهور على قبره، بمناسبة الذكرى الـ42 لرحيله.

ونشرت سما عدة صور على حسابها الرسمي على ” إنستجرام “، وكتبت عليها: ” الله يرحمك ياحبيبي ياعندليب ياابن الشرقيه…اليوم الذكري ال٤٢ لرحيل عندليب مصر الفنان عبد الحليم حافظ وسعدت اليوم بزياره قبره….ياريت اللي مش هيقدر يروح يزوره يقرأ له الفاتحه عشان هو ياما فرحنا واسعدنا وغني للحب والوطن وادعيه دينيه…ربنا يرحمه ويغفر له……اقراوا له الفاتحه تشفعله في قبره…ربنا يرحمه يارب. ”