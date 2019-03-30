بالصورة.. والدة نجم منتخب نيوزيلندا للركبي تعتنق الإسلام بعد مذبحة المسجدين

نواف السالم(صدى):

اعتقنت لي ويليامز، والدة لاعب الركبي النيوزيلندي المسلم، سوني بيل ويليامز، وزميله في المنختب الوطني، أوفا تونغافاسي، الإسلام.

وجاء ذلك بعد وقوع مجزرة مسجدي نيوزلندا وما سببته من استياء وحزن بين شعوب العالم، وأعلن صديق اللاعب الشهير، جون فونتاين، عبر ” إنستجرام ” ، إشهار والدة ويليامز وزميله إسلامهما.

ونشر صورة للاعب ويليامز وزميله تونغافاسي، وهما في المسجد، وأضاف: ” الله أكبر، اليوم اعتنقت والدة سوني بيل ويليامز، وزميله في المنتخب، أوفا تونغافاسي، فليكن الله بعونهما، ويحشرهما في جنة الفردوس، آمين. ”

وكان ويليامز نشرمقطع فيديو على حسابه في موقع ” تويتر ” ، بشأن مذبحة نيوزيلندا، قائلًا: ” أواجه صعوبة في العثور على كلمات للتعبير عن مشاعري، وأقدم التعازي لأسر الضحايا، دعواتي معكم “، معربًا عن أسفه الشديد لوقوع الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، مضيفا: ” آمل أن الذين فقدوا حياتهم في الهجوم ارتحلوا إلى الجنة. ”