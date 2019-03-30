أحد يُهدي المركز الثالث للشباب

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق الشباب على أحد بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل سيباستياو دي فريتاس هدف في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، ولكن جاء الرد سريعاً عبر ماجد هزازي لاعب أحد وأحرز هدف التعادل بعد كرة ارتدت من القائم الأيمن ليسددها في المرمى الخالي.

وسجل الشباب هدف التقدم عبر أبو بكر تراولي بعد كرة عرضية من حسن معاذ وسددها تراولي برأسه مباشرة في المرمى.

وارتفع رصيد الشباب للنقطة 47 ليستعيد المركز الثالث من التعاون، ويتجمد رصيد نادي أحد عند النقطة 15 في مؤخرة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.