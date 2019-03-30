أحد يُهدي المركز الثالث للشباب
فاز فريق الشباب على أحد بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وسجل سيباستياو دي فريتاس هدف في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، ولكن جاء الرد سريعاً عبر ماجد هزازي لاعب أحد وأحرز هدف التعادل بعد كرة ارتدت من القائم الأيمن ليسددها في المرمى الخالي.
وسجل الشباب هدف التقدم عبر أبو بكر تراولي بعد كرة عرضية من حسن معاذ وسددها تراولي برأسه مباشرة في المرمى.
وارتفع رصيد الشباب للنقطة 47 ليستعيد المركز الثالث من التعاون، ويتجمد رصيد نادي أحد عند النقطة 15 في مؤخرة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 45 دقيقة
ليش ياعيال طيبة زعلتونا اين مستواكم امام الزعيم الازرق الهلالي وقفتو ندا عنيدا امام هجماتهم في محيط الرعب كنت اتوقع ان تتعادلو مع الليوث علي الاقل خاصة بعد المستوي الرائع امام زعيم اسيا لاكن خاب توقعتنا ربما الهبوط اقرب لكم في ظل عدم تقدمكم ومازلتو في المركز الاخير ب 15 نقطة