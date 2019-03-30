” العامة للجمارك ” تعلن عن 50 وظيفة شاغرة موسمية لطلاب جامعة تبوك

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر 50 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، خلال فترة التدريب والعمل والتي تستمر لمدة 30 يومًا لطلاب جامعة تبوك خلال موسم حج 1440هـ.

وأوضحت الهيئة الشروط، وهي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون طالبًا جامعيًا ومستمرًا في الدراسة.

3- يكون متفرغ دراسيًا للعمل في موسم الحج.

4- أن لا يقل المعدل عن جيد جدًا.

5- أن لا تقل عدد الساعات المكتسبة عن 50 ساعة.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

7- إتمام مدة التدريب والتأهيل.

وترحب الهيئة بكافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية، وممن تنطبق عليهم الشروط، التقدم من خلال باب ” تطبيق خدماتي ” على الأجهزة الذكية والذي يمكن تحميله من الروابط التالية من هنـــــا و هنـــــــا .