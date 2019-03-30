بالفيديو.. تخوف من السياحة التركية بعدما خلعت امرأة حجاب آخرى في الشارع

طلال الضوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تعرض سيدتان محجبتان في أحد الشوارع التركية لأبشع أنواع العنصرية بعد خلع حجاب إحداهن من قبل امرأة تركية أمام المارة.

وخلق هذا الأمر تخوفاً وتحذيراً للعرب من السياحة في تركيا، نظراً لما تشهده من تفشي ظاهرة العنصرية ضدهم، وانتشار السرقات والإعتداءات المستمرة، وهو ما أكدته إحدى المغردات العربيات التي عاشت في تركيا.

وقالت المغردة: ” أنا جلست بتركيا مدة طويلة ورأيت العنصرية، تركيا دولة إسلامية لكن لديهم عنصرية ضد المتحجبات حتى لو كانت المتحجبة تركية و عنصريين ضد السوريين جداً ومتضايقين من السوريين وأكثر من مرة صارت لي مواقف سيئة من الأتراك. ”

وأوضحت آخرى: ” هناك تحذيرات من الذهاب لتركيا بسبب انهيار الاقتصاد والذي أدّى لانهيار الأمن فما أدري لماذا السياحة فيها “، وقال آخر: ” تذكرت مقطع كويتي ذهب لآلة صراف مليئة ببقع الدم وصورها وقال هذه الآلة في ساحة تقسيم وتم شج رأس شخص خليجي صرف مبلغا ماليا وسرقوه وسرقوا بطاقته.. الذهاب هناك انتحار. ”