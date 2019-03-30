  • السبت 30

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تضامناً مع إطفاء الأضواء.. أمانة جازان: لنهدي الأرض ساعة سلام

تضامناً مع إطفاء الأضواء.. أمانة جازان: لنهدي الأرض ساعة سلام

تضامناً مع إطفاء الأضواء.. أمانة جازان: لنهدي الأرض ساعة سلام
تركي السالم(صدى):

أعلنت أمانة منطقة جازان اليوم السبت، عن مشاركتها في الحدث العالمي ” ساعة الأرض ” والخاص بإطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30 مساء، وذلك إنطلاقاً من دورها في الحفاظ على البيئة .

وقالت أمانة جازان : ساعة الأرض حدثُ سنوي ، يهدف لرفع الوعي بخطر التغير المناخي، من خلاله تشجيع الأفراد والمؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة.

وأضافت : وذلك للإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك للحفاظ على حق الأجيال في المستقبل


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *