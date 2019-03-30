أطعمة تحولك لعجوز قبل الأوان .. بينها السكر واللحوم المصنعة

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التغذية عن تأثير بعض الأطعمة السئ على البشرة ، حيث أنها تُعجل من شيخوختها .

ومن هذه الأطعمة ، الخبز الأبيض : قد ترفع الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الخبز الأبيض، نسبة الإصابة بالالتهابات التي تسرع بدورها من شيخوخة البشرة. ويمكن لمحبي الخبز استبدال الأبيض منه بالأسمر، الذي يكون غنيا بمضادات الأكسدة المفيدة، وخاليا من السكريات.

كما يعد السكر العدو الأول للبشرة وأحد المسببين البارزين لحب الشباب، والمضرين الرئيسيين بالكولاجين. كما يتعاظم تأثير السكريات السلبي على البشرة عند تعرضها لفترات طويلة لأشعة الشمس.

وتجعل الزيوت المهدرجة جزئيا والدهون مثل الزبدة البشرة أكثر تحسسا للأشعة فوق البنفسجية التي تضر من جانبها الكولاجين ومرونة البشرة. وينصح الأطباء استبدال تلك المنتجات بأخرى صحية مثل زيت الزيتون أو تلك الغنية بمضادات الأكسدة.

وتعد اللحوم المصنعة مثل الهوت دوغ والنقانق غنية بالصوديوم والدهون المشبعة والكبريتيت، وجميعها تسبب جفاف البشرة وتضعف تشكل الكولاجين وتحدث التهابات جلدية.

وقد تسبب منتجات الألبان لدى البعض ما يعرف باسم ” الإجهاد التأكسدي ” ، أي عدم توازن في نظام العوامل المؤكسدة وتلك المضادة للتأكسد، وهو ما يحدث خللا بقدرة الجسم على إزالة السموم أو إصلاح الأضرار. ويمكن اللجوء لمصادر بديلة عن الألبان وغنية بالكالسيوم مثل اللوز والورقيات والتين.

وايضا يحدث تناول الصودا والقهوة الغنيتان بالكافيين خللا في نظام النوم الذي ينجم عنه ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والتجاعيد والترهلات وتحديدا تحت العينين.

وتطلق الأطعمة المقلية بالزيت شوارد حرة تسبب أضرارا بالجلد وتسرع من شيخوخته، بسبب عملية يطلق عليها العلماء اسم ” الربط المتبادل ” الذي يؤثر في جزيئات الحمض النووي، ويضعف مرونة الجلد.

كذلك تؤدي نسبة الأملاح المرتفعة في البطاطا المقلية لسحب الماء من الجلد، وبالتالي جفافه، وجعل البشرة أكثر عرضة للتجاعيد.

ومع أنه يوصف كعك الأرز باعتباره وجبة خفيفة ولكنها مضرة بالبشرة لغناها بالسكريات التي ترفع ضغط الدم بالجسم، وتسرع ترهل الجلد وشيخوخته.