بالفيديو.. شاب يحاول اختراق موكب ملك المغرب وبابا الفاتيكان بسلا

مليكة فؤاد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب، وهو يحاول اقتحام الموكب الملكي للملك محمد السادس، ملك المغرب، وبابا الفاتيكان خلال مروره بشارع السلام بمدينة سلا في المغرب، قبل قليل.

وظهر الشاب وهو يقتحم الموكب محاولا التقدم نحو الملك لتسليمه شيئا ما، غير أن يقظة الحراس الخاصين للملك محمد السادس تدخلوا بطريقة سريعة وقاموا بتوقيف الشاب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وانطلق بهذا موكب الملك محمد السادس وبابا الفاتيكان من مطار سلا بعد وصول ضيف المغرب في اتجاه الرباط لاستكمال باقي مراسيم الاستقبال.