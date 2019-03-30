بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غدًا الأحد، أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والرياض.

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية، والغربية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.