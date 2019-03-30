بينها التشققات والحساسية .. تعرفي على أضرار التقلبات الجوية على بشرتك

أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة إيمان سند أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية ، أن للتقلبات الجوية تأثير سئ وأضرار على صحة البشرة .

وأضافت ، أن تعرض البشرة للطقس البارد والأتربة والأمطار الممزوجة بالعوادم، قد يؤدي إلى تراكمها في مسامها، ما يهددها بخطر للإصابة بـ: الحساسية. ، احمرار الجلد ، الحكة الشديدة ، الجفاف والتشققات.

ومن طرق وقاية البشرة من تقلبات الطقس ، وضع كريمات الترطيب قبل الخروج من المنزل، لقدرتها على تكوين طبقة خارجية على الجلد، تحميه وتمنع الأتربة من التراكم في مسامه.

وايضاً الاهتمام بغسل البشرة جيدًا بعد الوصول للمنزل ، و وضع طبقة جديدة من الكريم، الذي يحتوي على مادة السيراميد أو الجلسرين، لأنها تساهم على امتصاص البشرة للماء اللازم لترطيبها والاحتفاظ به، ما يحميها من الجفاف والتقشف.