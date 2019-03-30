  • السبت 30

    مارس

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. بينها التشققات والحساسية .. تعرفي على أضرار التقلبات الجوية على بشرتك

بينها التشققات والحساسية .. تعرفي على أضرار التقلبات الجوية على بشرتك

بينها التشققات والحساسية .. تعرفي على أضرار التقلبات الجوية على بشرتك
أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة إيمان سند أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية ، أن للتقلبات الجوية تأثير سئ وأضرار على صحة البشرة .

وأضافت ، أن تعرض البشرة للطقس البارد والأتربة والأمطار الممزوجة بالعوادم، قد يؤدي إلى تراكمها في مسامها، ما يهددها بخطر للإصابة بـ: الحساسية. ، احمرار الجلد ، الحكة الشديدة ، الجفاف والتشققات.

ومن طرق وقاية البشرة من تقلبات الطقس ، وضع كريمات الترطيب قبل الخروج من المنزل، لقدرتها على تكوين طبقة خارجية على الجلد، تحميه وتمنع الأتربة من التراكم في مسامه.

وايضاً الاهتمام بغسل البشرة جيدًا بعد الوصول للمنزل ، و وضع طبقة جديدة من الكريم، الذي يحتوي على مادة السيراميد أو الجلسرين، لأنها تساهم على امتصاص البشرة للماء اللازم لترطيبها والاحتفاظ به، ما يحميها من الجفاف والتقشف.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *