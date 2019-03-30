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  3. بالفيديو.. أخصائية تربية: ” ببجي ” تتلف أعصاب الأطفال وتولد لديهم حب القتل

بالفيديو.. أخصائية تربية: ” ببجي ” تتلف أعصاب الأطفال وتولد لديهم حب القتل

بالفيديو.. أخصائية تربية: ” ببجي ” تتلف أعصاب الأطفال وتولد لديهم حب القتل
أميرة خالد(صدى):

حذر أطباء علم النفس، اليوم السبت، من تأثير لعبة ” ببجي ” على الأطفال، مؤكدين أنها تتلف أعصابهم وتولد لديهم حب الشر والقتل.

وقال الطبيب خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : لا توجد أي سببية بين الألعاب العنيفة والتأثير على سلوك الأطفال

في حين قالت صفاء العمير أخصائية تربية خاصة : التشنجات العصبية والصرع نتيجة نهائية لألعاب العنف على الأطفال الصغار .. ولابد من متابعة مدة استخدام أبنائنا للأجهزة الذكية.


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