بالفيديو.. أخصائية تربية: ” ببجي ” تتلف أعصاب الأطفال وتولد لديهم حب القتل

أميرة خالد(صدى):

حذر أطباء علم النفس، اليوم السبت، من تأثير لعبة ” ببجي ” على الأطفال، مؤكدين أنها تتلف أعصابهم وتولد لديهم حب الشر والقتل.

وقال الطبيب خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : لا توجد أي سببية بين الألعاب العنيفة والتأثير على سلوك الأطفال

في حين قالت صفاء العمير أخصائية تربية خاصة : التشنجات العصبية والصرع نتيجة نهائية لألعاب العنف على الأطفال الصغار .. ولابد من متابعة مدة استخدام أبنائنا للأجهزة الذكية.

#صفاء_العمير .. أخصائية تربية خاصة : التشنجات العصبية والصرع نتيجة نهائية لألعاب العنف على الأطفال الصغار .. ولابد من متابعة مدة استخدام أبنائنا للأجهزة الذكية@spe_alomair#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/ys3tpumJZq — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 30, 2019