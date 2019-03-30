بالفيديو.. الأمطار الغزيرة ترسم مشاهد بديعة على شلالات علقان بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الأمطار الغزيرة، وهي ترسم مشاهد بديعة على شلالات علقان في تبوك.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المناطق ( تبوك (تشمل الاجزاء الساحلية منها ) ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والقصيم وكذلك على منطقتي الشرقية والرياض.