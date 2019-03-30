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بالفيديو.. المغامسي يكشف حكم الدين في وجوب الذكاة على الديون

بالفيديو.. المغامسي يكشف حكم الدين في وجوب الذكاة على الديون
علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي في رده على إحدى المتصلات ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، عن حكم الدين في وجوب الذكاة على الديون .

وقالت المتصلة عبر أتصال هاتفي ، ” لدي مبلغ من المال ، واستلفه أحد الأشخاص ولا أعلم متى سيعودونه إلى ، فهل يجب أن أخرج عنه ذكاة ” .

فأجابها الشيخ المغامسي قائلاً ، إذا كان هذا المبلغ لم تستلميه بعد فهناك صورتان ، أن المبلغ كان لديك وأنت أقرضته لشخص غني ويستطيع رده فأخرجي عليه ذكاة ، أما إذا أقرضتيه لشخص محتاج وعاجز فهذا ليس ذكاة فيه ” .

وتابع أما إذا كان المال لدى الدولة أو موعوده به من مؤسسة عمل وغيره فلا ذكاة عليه حتى تسلميه بيدك .

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2062 ] نشر منذ 21 دقيقة

زكاه
جزاك الله خير ونفع بعلمك

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