مالك ” كافيه ” يقتل سائقًا بسبب الخلاف على قيمة المشاريب

القاهرة(صدى):

نشب خلاف بين سائق وصديقه، مالك ” الكافيه ” ؛ بسبب الخلاف على قيمة المشاريب في مصر، وانتهت المشاجرة بمقتل أحدهما على يد الآخر بعدة طعنات نافذة في الصدر.

وأسرع المارة بنقل المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد دخوله غرفة الرعاية المركزة بساعات، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.