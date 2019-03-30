فيديو مؤثر.. والدة أحد شهداء حادثة نيوزيلندا تفتح سيارته وتبكي: ” استمع إلى القرآن “

حامد العمري(صدى):

أظهر مقطع فيديو مؤثر والدة أحد شهداء حادثة مسجد نيوزيلندا، لحظة تشغيلها سيارة ابنها ، بعد مرور أكثر من ١٠ أيام من وفاته.

وظهرت والدة شهيد حادث مسجد نيوزيلندا، وهو تبكي متأثرة بعد أن أكتشفت أن آخر ما استمع إليه ابنها، هي آيات من القرآن الكريم قبل توجهه للمسجد، حيث عمل المسجل تلقائيا بمجرد تشغيل السيارة فوجدت تلاوة لإمام الحرم المكي ماهر المعيقلي.

ويذكر أن عدد ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا بلغ 50 قتيلًا، من جنسيات متنوعة بحسب ما نشرت صحف نيوزيلندية.