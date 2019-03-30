أهمها تغيير الشامبو .. نصائح للعناية بالشعر في الربيع

أميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة هالة عصام الشيخ استشاري التجميل والعلاج بالليزر، عن أسباب سقوط الشعر لدى عدد كبير من الفئات العمرية، وتظهر بشدة عند 18 سنة.

وأضافت الشيخ ، أن قشر الشعر يزيد في فصل الشتاء ويقل في الربيع، لهذا يجب تغيير نوع ” الشامبو ” المستخدم حال عدم وجود قشور بالشعر بالربيع.

وتابعت الشيخ ، أن ” الشامبو ” يجب أن يتلائم مع نوع الشعر إذا كان دهنيا، أو جافا، أو عاديا، وهناك نوعان لسقوط الشعر، الأول مرتبط بفترات الحمل والولادة والرضاعة، التوتر، تناول أدوية الأمراض النفسية، نقص الحديد، الدايت الشديد، وعدم الحصول على التغذية المناسبة وخاصة نقص الحديد.

والنوع الثاني، ناتج عن أسباب وجينات وراثية، عندما تظهر فراغات من الشعر وسط الرأس، وهذا يترتب عليه ” كورس علاج مخصص ” مع دكتور متخصص، من خلال خطة علاجية كاملة.