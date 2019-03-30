زوجان يبيعان توأمهما بسبب الأزمة المالية

بكين(صدى):

قررت عائلة صينية أن تتجاوز أزمتها المالية ببيع أولادهما.

وباع الزوجان الأستراليان أطفالهما التوأم لعائلة أخرى مقابل 13،500 جنيه إسترليني؛ لتكتشف الشرطة عملية البيع غير المشروع للطفلين بعد عام من بيعهم.

وقالت السلطات في مدينة تشيفنج، الصين، إنهما أُخطرا بالبيع غير المشروع لأكثر من العام في وقت لاحق في ديسمبر 2018.

وتم إلقاء القبض على الأب والأم منذ عدة أيام، وتم إحضارهما للاستجواب، واعترافا أنهما قاما ببيع أطفالهم من أجل سداد ديونهم.