مانشيستر يونايتد يسعى لضم الإيفواري ويلفريد زاها

نواف السالم(صدى):

عبر النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد ، عن إعجابه الكبير بقدرات الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس .

وأشار سولشاير في تصريحات إعلامية ، إلى إمكانية ضمه خلال الموسم القادم لصفوف الشياطين الحمر.

حيث طلب سولشاير من إدارة مانشستر يونايتد محاولة التعاقد مع زاها خلال فترة الانتقالات الصيفية، لإعادته من جديد إلى صفوف النادي الذي لعب معه لمدة موسمين من قبل.

ومن المتوقع أن يطلب بالاس رقم لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني في حالة تقدم يونايتد بعرض رسمي من أجل ضم زاها، خصوصاً أنه يعتبر من أفضل لاعبي البريمرليج هذا الموسم.