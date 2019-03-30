أمانة القصيم: نشارك في إطفاء الأنوار في عدد من المواقع لمدة ساعة

سالم المطيري(صدى):

أعلنت أمانة منطقة القصيم اليوم السبت، عن مشاركتها في الحدث العالمي ” ساعة الأرض ” والخاص بإطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30 مساء، وذلك إنطلاقاً من دورها في الحفاظ على البيئة .

وقالت أمانة القصيم عبر حسابها على ” تويتر ” : ” تشارك أمانة منطقة القصيم وبلدياتها، بإطفاء الأنوار في عدد من المواقع بمدن ومحافظات المنطقة القصيم اليوم السبت من الساعة ٨:٣٠م حتى ٩:٣٠ م لتعزيز الجانب التوعوي ” .

وفي وقت سابق اعلنت أمانة منطقة الرياض عن مشاركتها في الحدث العالمي وإطفاء الأضواء في بعض الطرق والشوارع الرئيسية والحدائق بهدف زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ ، وتشمل طرق : الملك فهد ،وابو بكر الصديق ، وديراب ، والملك عبد الله ، بالإضافة إلى شوارع : احمد بن حنبل ، وعائشة بنت أبي بكر ، والأمير محمد بن عبد العزيز .

كما تغطي تلك الساعة الزمنية لإطفاء الإنارة حدائق : المعالم والسلم ، والفلاح والخالدية، وولي العهد، والأريج ، والشعيب ،ومنتزه الملك عبد الله ، ومنتزه الروضة ، ومنتزه المناخ .

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