جامعة كاوست تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “ كاوست ” – المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الجامعة أن العمل في مقرها بمركز ثول شمال محافظة جدة، وأنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير ما قبل الجائزة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير أول ما بعد الجائزة- مكتب البحوث: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأبرزت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــــا .