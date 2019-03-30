قطر في ورطة كبيرة بعد رفض ” الحمدين ” قطع صلة الرحم مع الإرهابيين

طلال الضوي(صدى):

انتهجت السلطات الرسمية القطرية سياسة ” غض الطرف ” ، عن كل من وردت أسماؤهم في القائمة القطرية للإرهاب، والتي طالت 11 شخصية قطرية، و6 كيانات قطرية.

وواصلت السياسة القطرية في التعامل مع الجماعات المتطرفة، كالقاعدة وباقي جماعات الإسلام السياسي المسلح غموضها، حيث تظل حتى اليوم، وبالرغم من استصدار قائمتها الأولى في تصنيف الأفراد والكيانات الإرهابية ” سياسة رمادية ” ، ممانعة لأي خطوات جادة في سبيل قطع صلة الرحم مع جماعات العنف السياسي ” الإسلاموية ” .

وسمحت لكافة الشخصيات المدرجة على قائمة الدوحة للإرهاب بالبقاء دون ملاحقة أو محاسبة، والاستمرار في مزاولة كافة أنشطتهم اليومية والاعتيادية على الرغم من التصنيف القطري والإدانة بالاتصال والتعاون مع تنظيم القاعدة وباقي الجماعات الإرهابية وتمويل أنشطتها.

وتضمنت القائمة القطرية للإرهاب شركات خدمية وإنتاجية محلية، من بينها شركات للمقاولات والعقارات، وأخرى متخصصة بالديكور المنزلي والمفروشات المنزلية، وبناء المظلات والهواتف وتأجير السيارات، وهي: شركة الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات، (النشاط الاستثمار العقاري والأراضي وتأجير السيارات وتخليص المعاملات وصيانة المباني وتأجير وتجارة الهواتف) يديرها القطري حسين عبد الله الأنصاري، وشركة تفتناز للتجارة والمقاولات، وشركة جبل عمر للتجارة والمقاولات، وشركة خبرات للتجارة والمقاولات، وشركة الذهبية للمظلات والخيام، وشركة الاهتداء للمفروشات والديكور.