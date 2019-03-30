بالفيديو.. كلب يدير متجرا لبيع البطاطا الحلوة

طوكيو (صدى):

أثار كلب من نوع ” شيبا إينو ” جنون رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان بعد تصويره يعمل بكد ويخدم زبائنه في متجره لبيع البطاطا الحلوة بمدينة سابورو بجزيرة هوكايدو .

ويعمل “كيم كون” البالغ من العمر 3 سنوات في متجر ويتعين على العملاء ببساطة اختيار البطاطا الحلوة المحمصة من صندوق أبيض أمام المتجر وترك 100 ين مقابل الوجبة.

وأكد ناشر الفيديو ، أنه عندما يقترب أحدهم من الكشك الخشبي يحرص الكلب على إظهار وجهه الصغير الجميل للترحيب به والتأكد من حصوله على خدمة جيدة.

ومع ذلك، فإن نظام عمل المتجر قائم على الثقة، لذا لن يقفز الكلب أو يقوم بمطاردة زبائن إذا لم يدفعوا مقابل البطاطا.

وتُعرف البطاطا الحلوة باسم “ياكي إيمو” في اليابان وهي من أشهر الأطعمة في فصل الشتاء.