صاحبة التميز بالكلمة   “سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

نعم هي صاحبة التميز بالكلمة .يتقلب كل شي إلا بمعنى واحد هي إمراءة معاصرة هذا الجيل .

أعدُ سمو الأميرة ريما بكلمات منمقة جميلة…طيبة الخلق ، صاحبة البسمة الهادئة .

كانت من شجع المرأة بأن تكون لها مكانة خاصة في المجتمع .

تولت عدة مناصب إدارية وقيادية منها :_

كمستشارة في مكتب سمو ولي العهد..

أيضا كانت أحد أعضاء المؤسسين لـ جكعية زهرة “السرطان الثدي”…

_ أعطت بالعطى الخفيف على نفسها كما كانت .لافتة في حديثها الشيق الذي أُعطي للنساء القوة في نفسهم..

واصبحت الآن سفيرة الأولى لدى الولايات المتحدة الأمريكية “وهي أول امرأة سعودية تنال هذا المنصب .

وبلا شك كون الأميرة ريما تنال هذا المنصب وهي ستكون قدوة لدولتها الحبيبة “المملكة العربية السعودية”…

وفقك الله وأعانك على كل شئ .وأنتي صاحبة التميز بالكلمة بالحرف …

“المرأة المناسبة في المكان المناسب”…

_وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين ” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود…..

أكتب .بهذا المقال لشخصية الأميرة ريما .شخصية مميزة ،ولها فخامة عالية .حفظك الله ورعاك..