تعرضت للتنمر بسبب وزنها.. فتحولت لملكة جمال

كوالالمبور(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، نجحت فتاة ماليزية تٌدعى ” جوانا جوزيف ” ، في الحصول على لقب جمالي ، عقب خسارة جزء كبير من وزنها لتعرضها للتنمر من قبل زملائها وحتى داخل أسرتها ، حيث وصل وزنها إلى 104 كيلو جرام عندما كانت في 15 من عمرها .

وأكدت صحف ماليزية في تقريرها عن الفتاة ، أنها كانت تعاني من الاكتئاب وتقبل على تناول كميات كبيرة من الطعام من دون توقف ، بسبب عمليات التنمر التي تتعرض لها ، إلى أن ازداد وزنها بشكل مخيف فعلاً .

إلا أنها قررت بعد ذلك مواجهة الأمر وبدأت بالركض لمدة ساعتين يومياً واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرقص على أنغام أغنيات فنانها المفضل جاستن بيبر. وهكذا تمكنت من خسارة أكثر من 50 كيلوجراماً.

وعلى إثر هذا التحول الكبير في شكلها حازت جوانا بعد سنوات لقباً جمالياً. وهي اليوم تبلغ الـ20 من عمرها ولا تتردد في دعوة الفتيات والفتيان الذين يعانون من الوزن الزائد إلى تكرار تجربتها.

ويشار إلى أن دراسة إيطالية كشفت وجود علاقة بين التعرض للتنمر وزيادة الوزن وخصوصاً لدى الأطفال. وأظهرت أن لهذا نتائج قد تكون خطرة جداً على المستويين الجسدي والنفسي في حال لم يتم التنبه له.