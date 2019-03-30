المرور تنشر فيديو لشاب تعرض لحادث بسبب القيادة المتهورة لتوعية قائدي المركبات

علي القحطاني(صدى):

نشرت الإدارة العامة للمرور عقب موقعها الرسمي بتويتر ، مقطع فيديو يرصد قصة شاب تعرض لحادث أليم بسبب القيادة المتهورة وعدم ربط الحزام ، لتوعية قائدي المركبات بخطر عدم الالتزام بالتعليمات المرورية، وعلقت: “لسلامتك.. استشعر مسؤوليتك قبل أن تكون العبرة فيك لغيرك”.

وكانت تعرض الشاب حمد عويدي لحادث مروري بسبب عدم ربط حزام الأمان وتهور صديقه الذي كان يقود السيارة بسرعة عالية .

وقال حمد الذي يتلقى العلاج في مدينة الأمير سلطان الإنسانية إن صديقه كان يقود السيارة بسرعة 140 كم / ساعة وكان منشغلا بهاتفه الجوال فضلاً عن عدم ربطه الحزام، بينما كان يجلس هو بجانبه غير رابط الحزام وكذلك شخصين آخرين في الكرسي الخلفي.

وأضاف أن السيارة تعرضت لحادث فانقلبت بهم، وأُصيب على إثر ذلك في رأسه ولايزال يتلقى العلاج في المستشفى، حيث يبدو أنه يعاني من إعاقة ومشكلات في الجهاز العصبي.