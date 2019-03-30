بالفيديو.. ” أنت غبي ” .. كلمات سلبية تصنع من طفلك إنسانا منبوذا
تعلق الكلمات والألفاظ التي تقال أمام الطفل، وتتكرر وتعاد باستمرار على مسامعه، في ذاكرته، وترسُخ في ذهنه، وتُصبح جزءًا من وعيه وقاموسه وألفاظه، وتُشكل سلوكه وتصرُفاته، وتُساهم في تشكيل شخصيته، وهو ما ينعكس على حياته الاجتماعية مستقبلاً، وتؤثر في علاقاته بالآخرين.
وتعمل البيئة التي ينشأ فيها الطفل وتُربي فيه القيم الإيجابية، وتشجعه على تعلم الألفاظ الجميلة والكلمات الطيبة، على جعله محبوباً في المحيط الذي يعيش فيه، وتجعل المحيطين به يتوددون إليه ويتقربون منه، ويتعاملون معه برقي واحترام.
أما إذا كانت البيئة التي ينشأ فيها الطفل تلقي عليه كلمات ذات محتوى سلبي، ومضمون غير لائق، فإن الناس سوف ينفرون من حوله، وينبذونه، ويحذرون من مجالسته وصحبته والتقرب منه، ويصبح منبوذا وغير مقبول اجتماعياً.
وفي السياق نفسه، يقع على عاتق الوالدان مسؤولية تربية أولادهم على اكتساب العادات السلوكية الطيبة، وتعليمهم الكلمات الجميلة وترسيخها في أذهانهم، وتطوير قاموسهم اللفظي مع كل مرحلة من مراحل العمر، وبما يتناسب مع مستواهم الفكري والعقلي والثقافي؛ حيث أن الطفل في طفولته يسمع حوالي 400 كلمة سلبية من أبيه وأمه بينما يسمع 500- 600 كلمة إيجابية فقط، وهو عدد ضئيل ينذر بكارثة يجب أن يتم تفاديها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48515 ] نشر منذ 39 دقيقة
مين قال اللغة العربية سهلة..!!!!!
وسبق وارسلت هذا التعليق ومحد رد للحين😉
املأ الفراغ التالي ب (نعم)أو(لا)
هل أنت غبي؟
……… أنا غبي
وريني شطارتك وحلها
ههههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70735 ] نشر منذ 23 دقيقة
صح الكلام ,,
,, كلام منطقي وتربوي بمعنى الكلمه ,,